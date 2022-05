SAii Phi Phi Island Village

2 grosse, schön angelegte Swim­ming­pools, Kinderpool, Wasserrutschbahn, Jacuzzi, Fitness­center, Sauna, Dampfbad, hübsches Spa mit grossem An­gebot an Massagen und Spa Anwendungen. Gut aus­­­gerüstete PADI-Tauch­schule mit Kursen in mehreren Sprachen, Schnorcheln, Kajak, Yoga, Tennis, Badminton. Im neuen «Marine Discovery Centre» erfahren Sie mittels interaktiven Displays mehr über die Lebenszyklen und Gewohnheiten vieler Meeresarten dieser Region. Es gibt auch ein Projekt zur Wiederansiedlung von Clownfischen und harmlosen Bambushaien, die einst zahlreich in diesen Gewässern vorhanden waren. Ausflüge, ua. frühmorgens zur bekannten Maya Beach, bevor die Tages­touristen aus Phuket ankommen sowie Kochkurse werden eben­falls angeboten. Ein paar lokale Restaurants und einige kleine Läden befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel.

Am weissen, feinsandigen und flachabfallenden Loh­bagao Strand im Osten von Ko Phi Phi. Kein anderes Hotel befindet sich an diesem Strand. Transferzeit ab Phuket Flug­hafen oder Hotel ca. 2 Stunden.

189 traditionelle, auf Stelzen ge­baute Holzbungalows und 12 Pool Villas am Hügel wurden schonend in die naturbelassene Anlage integriert.

Superior Bungalow (72): 35 m² gross, geschmackvoll eingerichtet mit Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, DVD-Player, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und grosser Terrasse mit Son­nen­liegen und Gartensicht.

Deluxe Garden Bungalow (44): 38 m² grosse Bunglaows, in der 3. Reihe gelegen mit Gartensicht.

Deluxe Bungalow (37): Ca. 60 m² gross, in der 2. Reihe zum Strand. Sie verfügen zusätzlich über eine zweite Terrasse.

Deluxe Seaview Bungalow (12): Gleich wie Deluxe Bun­ga­lows, jedoch mit Meersicht.

Beachfront Junior Suite (14): 79 m² gross in der 1. Reihe mit grosser Terrasse und Pavilion.

Family Bungalow - 2 Bedrooms für 4 Personen (5): 110 m² grosse 2-Zimmer Bungalows, ideal für eine Familie oder auch für 2 befreundete Paare.