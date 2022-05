SAii Laguna Phuket

Direkt am langen Sandstrand der Bang Tao Bucht gelegen. Lokale Restaurants und kleine Verkaufsstände liegen neben dem Resort; und auch die Restaurants und Bars der Nachbarhotels in der Laguna Zone sorgen für Ab­­wechs­lung. Fahrzeit zum Flughafen ca. 30 Min.

Die 255 Zimmer sind auf mehrere, drei- und vierstöckige Gebäude verteilt in grosszügiger ge­­pflegter Gartenanlage eingebettet zwischen einer Lagune und dem Sandstrand.

Lagoon View (109): 43 m² grosse und modern eingerichtete Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bade­­zimmer mit im Boden eingelassener Badewanne. Am Fens­ter befindet sich eine gemütliche Sitzecke mit Kissen und Matten. Balkon mit Sicht auf die Lagune. Ruhige Lage mit grösserer Privatsphäre als Ocean View Balcony.

Ocean View Balcony (20): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View, mit Balkon und eingeschränkter Meersicht.

Ocean Front Balcony (9): Gleich wie Lagoon View, mit Balkon und best möglicher, wunderschöner Meersicht.

Club Lagoon View (54): 54 m² grosse Zimmer mit gleicher Ein­richtung wie Lagoon View. Das Badezimmer verfügt über eine separate Dusche und eine Badewanne.

Club Ocean View (19): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Club Lagoon View, mit eingeschränkter Meersicht.

Club Ocean Front (9): Gleich wie Club Lagoon View, jedoch mit best möglicher, traumhafter Meersicht.

Gäste der Club Kategorien haben Zutritt zum herrlich an der Lagune gelegenen «The Club» und kommen in den Genuss folgender Annehmlichkeiten. Separates Früh­stücks­buffet, den ganzen Tag über alkoholfreie Getränke sowie abends Cocktails und Canapés.