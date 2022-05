Sai Kaew Beach Resort

Das Resort besteht aus drei Be­rei­chen: Die «Hide-Zone» mit 70 freistehenden Bungalows und Reihen­bungalows in einem tropischen Garten am ruhigen Pineapple Strand gelegen sowie der «Hub-Zone» mit 59 Premier Zimmern, die rund um einen Swimming­pool im Herzen der Anlage gruppiert sind und der «Hip-Zone» mit 28 modernen Zimmern und Villen, die sich nahe am lebhaften, weissen Sai Kaew Strand befinden.

Deluxe Cottages (35): 33 m² grosse, freistehende Bungalows mit Terrasse, Garten- oder Meersicht. Die hübsch mit Holz­boden und bunten Farben dekorierten Cottages verfügen über eine kleine Sitzecke. Sie liegen ruhig und sind malerisch um einen eigenen Pool angeordnet oder direkt am schönen Strand mit Felsformationen gelegen. Sie sind ausgestattet mit Klimaan­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche.

Premier Room (59): Die 45 m² grossen, modernen Zimmer sind dezenter, in Naturtönen gehalten und befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, die rund um einen attraktiven Pool angeordnet sind. Mit kleinem Balkon oder Terrasse.

Deluxe Premier Room (18): 48 m² grosse Zimmer um einen weiteren Pool angelegt, nahe am Strand. Die modernen Zimmer verfügen über ein grosses Badezimmer mit Wanne und separater Dusche und einer gemütlichen Lounge auf der Terrasse oder Balkon.

Pool Side Villa (6): 54 m² grosse, trendige Villen, gleich neben den Deluxe Premier Zimmern gelegen, den Pool flankierend.