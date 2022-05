River Kwai Soft Adventure & Elefanten Erlebnis ab Bangkok

1 . Tag Bangkok - Kanchanaburi - Hin Tok River Camp (M, A) Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi und Besichtigung des eindrücklichen Railway Centre Museums, des Soldatenfried­hofs und der bekannten Brücke am Kwai. Gegen Mittag fahren Sie mit dem his­torischen «Death Railway Train» im der Original­strecke entlang nach Tham Krasae. Am frühen Nach­mittag An­kunft im Hin Tok River Camp. Wenn Sie mögen, können Sie ein Velo gratis ausleihen und ein lokales Dorf in der Nähe besuchen oder im warmen Fluss baden.

2 . Tag Hin Tok River Camp - The Float House (F, M, A) Bei Morgendämmerung können Sie bei einem nahegelegenen Tempel dem Brauch, wo Essen den Mönchen offeriert wird, teilnehmen. Danach besuchen Sie die Hellfire Pass Gedenk­stätte, wo Sie dem ehemaligen Bahn­trassee folgen (ca. 1 Std.). Zurück im Camp geht es per Longtailboot zu einem Berg­stammdorf der Mon. Weiterfahrt mit dem Boot zu Ihrem schwimmenden Erstklasshotel. Nachmittags haben Sie Zeit Ihr Hotel zu geniessen. Abends sehen Sie eine Darbietung traditioneller Mon-Tänze.

3 . Tag Kanchanaburi Elephant Program (F, M, A) Heute besuchen Sie das wunderschön gelegene «Elephant Haven Sai Yok». Dies ist eine ethische Elefantenerfahrung ohne Reiten, Ketten oder Haken und die Gäste können das Essen zubereiten, die Elefanten füttern und mit ihnen in den Wald gehen. Am Nachmittag verbringen Sie Zeit mit den Elefanten, die von der Stiftung und den Mahouts liebevoll betreut werden. Sie beobachten, wie die Dickhäuter im Schlamm spielen, bevor Sie sich ihnen im Fluss zum Tagesbad anschliessen können. Zum Schluss können Sie die Elefanten nochmals füttern, bevor Sie sich von ihnen verabschieden. Abendessen und Übernachtung im The Float House.