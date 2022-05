Riva Surya

Direkt am Chao Phraya Fluss, nahe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ge­legen. Eine Bootshaltestelle liegt direkt vor dem Hotel und Linienschiffe bringen Sie in ca. 20 Minuten zur Skytrain Station «Saphan Taksin». Die nahe und beliebte Khao San Road, die abends zur Fuss­gängerzone mutiert, bietet viele Restaurants, Bars mit Live-Musik und Shoppingmöglichkeiten. Den Flughafen erreicht man in ca. 75 Minuten.



Hinweis: Die günstigste Zimmerkategorie «Urban Room» bieten wir aufgrund der Lage nahe der Strasse nicht an.