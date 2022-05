Rawi Warin Resort & Spa

An einem schönen Strandabschnitt mit einigen lokalen Restaurants in der Nähe. Fahrzeit zum Flughafen Krabi ca. 2h.

Die 185 im thailändischen Stil eingerichteten Zimmer und Vil­len verteilen sich in einer riesigen Anlage direkt am Meer und an einem Hügel, inmitten eines üppigen, tropischen Gartens. Alle Ein­heiten verfügen über einen grossen Bal­­kon oder Ter­ras­se, Klimaanlage, gratis Internet­zu­gang, Fern­­­seher, Kühl­­­schrank, Mini­bar, Kaffee-/Tee­­kocher, Safe, Föhn. Bade­zimmer mit Bade­wan­­ne und separate Dusche.

Deluxe (108): 45 m² gross, an Hang­lage im hin­­teren Bereich der Anlage mit schönem Aus­blick auf das Meer oder den Garten.

Pond (42): 45 m², sehr gemütlich, dank hoher Decke und Sofabett, im flachen Teil der An­­la­­ge an einem Lotusteich gelegen.

Villa (24): 50 m², an Hanglage mit herrlichem Ausblick, Privatsphäre und viel Platz.

Beachfront Pool Villa (4): 150 m² mit separatem Wohn­zimmer, Ter­rasse mit Pool und direktem Zugang zum Strand.