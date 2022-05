Rachamankha

Eine Oase mitten in der Altstadt von Chiang Mai, ganz in der Nähe der belebten Samlam-Road und gleich neben dem Wat Phra Sing, Chiang Mais berühmtester Tem­pel. Fahrzeit zum Flughafen ca. 15 Minu­ten.

Sie können entweder im schattigen Patio dinieren oder Platz im mit tropischen Blumen geschmückten Restau­rant nehmen. Es werden Ihnen typisch nord-thai­ländische, burmesische und vom Shan-Staat inspirierte Köstlichkeiten serviert. Wein­lieb­­haber erfreuen sich über die grosse Auswahl an edlen Tropfen. An der Bar werden auch leckere Cocktails gemixt.

Alle 25 Zimmer sind in 2-stöckigen Gebäuden untergebracht, die in der gepflegten Gartenanlage liegen. Sie sind authentisch, im Lanna-Stil eingerichtet. Bei den ­Mö­beln handelt es sich oft um antike asiatische Einzel­stücke. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, DVD-Player, i-Pod-Docking­station, Minibar, Safe, Föhn und Dusche.

Superior (18): 32 m² grosse Zimmer.

Deluxe (4): 40 m², mit chinesischem Himmel­bett und Sofa.

Suite - 2-bedrooms (3): 100 m² gross. Zwei Schlaf­zimmer mit je einem Bad und ein Wohnzimmer mit Kitchenette in der Mitte sind ideal für eine Familie mit älteren Kindern (über 12 Jahre) oder zwei befreundete Paare.