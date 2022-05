Pristine Lotus Resort

Das Resort mit 120 Zimmern und schönem Garten ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Floating Cottages, in Form von Booten gebaut, befinden sich am Wasser; die 49 grosszügigen Inle Lotus Villen stehen auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Zwei Restaurants, Spa, Swimmingpool. Das Resort im Westen des Inle Sees beim Dorf Khaung Daing kann per Boot und Auto erreicht werden. Es liegt nicht direkt am Seeufer, die Anfahrt erfolgt über Seitenarme des Sees. Die Fahrzeit zum Flughafen Heho beträgt ca. 45 Minuten.