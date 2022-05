Pimalai Resort & Spa

Die Spa-Anlage liegt traumhaft im üppig grünen Dschungel und bietet eine grosse Auswahl an Behandlun­gen. 2 Swimmingpools mit Pool­bar, Jacuzzi und Kin­der­pool, Fitnesscenter, Yoga, Moun­tainbikes, Tennis, Bad­minton, Kajak, Segeln, Windsurfing, PADI Tauchschule. Biblio­thek, Boutique/Kunst­galerie. Mietwagen-Verleih, Boots­­­ausflüge.

In der ruhigen Pa Kan Tiang Bucht, im Süden der Insel gelegen. Mit dem Hotel-Minibus gelangen Sie vom Flughafen Krabi in ca. 1 Stunde zum Pimalai Jetty; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboot (6 x täglich) in ca. 45 Minuten zum Resort. Nachts finden die Transfers mit Minibus und Auto­fähre (ca. 2 ½ Std.) statt.