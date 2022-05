Pavilion Samui Villas & Resort

Sehr schön angelegter Swim­ming­pool mit grosszügigen Sonnenterrassen und freiem Blick aufs Meer und den schönen Küstenabschnitt, integriertes Kinderbecken und Jacuzzi. Am Strand werden verschiedene Wassersportarten angeboten. Im «Spavilion», dem hauseigenen Spa, können Sie sich mit verschiedenen Anwendungen und Massagen verwöhnen lassen.

Direkt am kilometerlangen Sandstrand der schönen Lamai-Bucht, mitten in einem tropischen Garten. Zu Fuss erreichen Sie das lebhafte Orts­zentrum von Lamai in wenigen­ Minuten. Der Flughafen liegt ca. 25 Fahrminuten, die bekannte Chaweng Beach ca. 15 Fahrminuten entfernt.