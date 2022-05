Paradise Beach Resort

Ruhig, am Maenam Strand im Norden der Insel mit einigen einfachen, lokalen Restaurants in der Umgebung. Das Dorf Maenam erreichen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuss. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 20 Minuten.

Das «The Terrace Restau­rant & Beach Bar» liegt direkt am Strand mit einem atemberaubenden Blick auf die Nachbarinsel Phangan und serviert lokale wie auch internationale Mahl­zeiten. In der dazugehörenden Beach Bar werden den ganzen Tag über leckere Drinks gemixt und Snacks angeboten.

Insgesamt 94 Zim­mer in zwei­stöckigen Hoteltrakten sowie einige Villen und Suiten sind in der dschungelartigen Gartenanlage verteilt. Alle Unterkünfte sind gemütlich mit neuen, hellen Möbeln eingerichtet und ausgestattet mit 1 Doppel- und 1 Einzelbett, Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fern­se­her, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche.

Grand Deluxe (66): 36 m² grosse Zimmer (inkl. Aussenfläche) mit Terrasse oder Balkon mit Sicht auf den Swimming­pool und Garten.

Premium Deluxe (11): Gleich wie Grand Deluxe, jedoch etwas grösser und im Parterre gelegen mit Pool- und Gartensicht. Zusätzlich mit Nespresso-Maschine, grösserem Fernseher und Hängematte im Garten ausgestattet.

Villa (9): 40 m² grosse (inkl. Aussenfläche), frei stehende Holz-Cot­tages mit Ter­ras­se, nahe am Strand gelegen und zusätzlich mit Nespresso-Maschine ausgestattet..

Beachfront Villa (2): Gleich wie Villa, jedoch direkt am Strand, nahe beim Restaurant/Bar gelegen.

Deluxe Villa (6): 62 m² gross (inkl. Aussenfläche), mit separatem Wohnzimmer, welches für Familien auch in ein zweites Schlafzimmer hergerichtet werden kann. Zwei Einheiten pro Gebäude, nahe beim Restaurant/Bar gelegen.