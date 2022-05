Im Zentrum der Anlage und nahe am 300 m langen Privatstrand befindet sich der grosse, ovale Swimmingpool mit Poolbar. Grosses Massageangebot im «Paradee Spa». Bibliothek mit DVD-Verleih, Souvenir­laden. Fitnesscenter, Mountainbike-Verleih, Kajak, Segeln, Wind­surfen, Schnorcheln und Tauchen.

Am 300 m langen, flachabfallenden Sandstrand im Süden von Ko Samed gelegen. Es befinden sich keine Restau­rants oder Unterhaltungsmöglichkeiten in der Nähe des Hotels. Überfahrt nach Ban Phe mit dem hoteleigenen Speed­boot in 20-30 Minuten. Gesamte Transferzeit zum Flughafen Bangkok ca. 2 ½ bis 3 Stunden.