Panviman Resort

An erhöhter Lage, neben dem feinsandigen Thong Nai Pan Strand im Nordosten der Insel gelegen, wo auch lokale Restaurants und Läden zu finden sind. Regelmässiger Hotel­bus nach Thongsala, dem Hauptort im Westen der Insel (gegen Gebühr, ca. 45 Min.). Ko Samui wird mit dem hoteleigenen Speedboot in 40 Minuten erreicht.

Vom «Pan Sea» Restaurant geniessen Sie nicht nur das Frühstücksbuffet sondern auch eine spektakuläre Sicht auf den Thong Nai Pan Strand. Im «Stone Beach Restaurant», am Strand gelegen, wird internationale und lokale Küche angeboten. An der Bar beim Pool werden tagsüber leichte Mahlzeiten und Erfrischungen serviert und abends spielt regelmässig eine Live-Band.

94 Zimmer sind in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Sie verteilen sich zusammen mit 43 freistehenden Cottages und Villen unter Palmen am Hang. Sie sind gemütlich mit viel Holz eingerichtet und mit Klima­anlage, Fernseher, DVD-Player, Telefon, gratis Inter­netzu­gang, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Bad mit separater Dusche ausgestattet. Von der Terrasse aus genies­sen Sie einen herrlichen Blick aufs Meer und den Garten.

Superior Hotel Room (18): 32 m² gross im Haupthaus gelegen.

Deluxe Cottage (22): 51 m² grosse, freistehende Cottages mit grossen Fensterfronten, teil­weise mit Bade­wanne auf der Ter­rasse im Freien.

Deluxe Jacuzzi Grande (17): 33 m² grosse, moderne Duplex Zimmer in Gebäuden an höchster Lage des Resorts untergebracht. Auf der unteren Etage liegt das riesige Badezimmer mit grossem, runden Jacuzzi. Auf der oberen Etage befindet sich das Schlafzimmer, ein separater Wohn­bereich und ein Balkon.

Pool Villa (14): 109 m² gross mit geräumiger, teilweise überdachter Terrasse und grossem eigenem Pool, Sonnen­liegen und Jacuzzi. Sie werden die Privatsphäre und den Ausblick geniessen!

Family Cottage (4): Zwei Schlaf­zimmer mit Dusche, WC auf zwei Etagen, 80 m² (inkl. Aus­sen­fläche) gross und mit Terrasse mit Bade­wanne und traum­hafter Meersicht. Ideal für 2 Er­wachsene und 2 Kinder.

Family Pool Villa (1): Gleich wie Family Cottage, jedoch moderner gestaltet und schönem Pool auf der Terrasse, 99 m² gross inkl. Aussenfläche - für 2 Erwachsene und 2 Kinder.