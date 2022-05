Natur & Kultur rund um Bangkok

1 . Tag Bangkok - Kanchanaburi - River Kwai (M, A) Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi. Sie besuchen Sie das Railway Centre Museum, welches den geschichtlichen Hinter­grund zum Bau der als «Todesbahn» bekannten Eisen­bahn­linie im 2. Weltkrieg dokumentiert. Ein an­­dächtiger Moment ist der Besuch des sehr gepflegten Kriegs­friedhofes. Nach Besichtigung der legendären Brücke am Kwai kommt der Höhepunkt: Eine Zugfahrt im «Premium VIP» Wagen auf der «Eisenbahnlinie des Todes» durch tiefe Schluchten und reizvolle Landschaft – ein Muss für alle Eisen­bahnfans und ein Erlebnis für alle anderen. Per Long­tail­boot erreichen Sie Ihr schwimmendes Erst­klasshotel. Inmitten der Natur am River Kwai wohnen Sie in einer 45 m2 grossen, schwimmenden Villa mit allen An­­nehm­­­lichkeiten und schöner Terrasse. Abend­essen mit Darbietung ­traditioneller Mon-Tänze.

2 . Tag River Kwai - Khao Yai (F, M) Nach dem Frühstück Besuch der Hellfire Pass Gedenkstätte mit cirka 1-stündiger, leichter Wanderung, dem ehema­li­gen Bahntrassee entlang. Weiter geht die Reise an grossen Reis­feldern vorbei nach Khao Yai. Am späteren Nachmittag erreichen Sie Ihr idyllisch gelegenes Erstklasshotel Kiri­maya Golf Resort & Spa, wo Sie die nächsten 2 Nächte ­woh­nen werden. Geniessen Sie eine Abkühlung im Swimmingpool oder entspannen Sie sich im Spa.

3 . Tag Khao Yai Nationalpark (F, M) Heute Morgen fahren Sie in den Khao Yai Nationalpark, welcher mit über 2000 km2 Ausdehnung zum Weltnaturerbe der Unesco zählt. Auf einer ca. zweistündigen Wanderung mit einem Park Ranger durch den wunderschönen, grünen Regen­wald erfahren Sie mehr über die tropische Flora und Fauna. Im Nationalpark leben heute noch Tiger, Ele­fanten und Affen - letztere bekommt man öfters zu Gesicht. Ihr Mittagessen wird von den Park Rangern selbst mitten im Dschungel in ihrem Base Camp zubereitet. Sie haben die Möglichkeit die nähere Umgebung zu erkunden und mit etwas Glück können Sie auch einige Tiere beobachten. Im Laufe des Nachmittags kehren Sie nach einer einstündigen Wanderung zurück in Ihr Resort.