Natur & Elefanten im Norden Thailands ab Chiang Mai

Mae Tang Tal - Mae Ngat Damm & Reservoir - Mae Taeng Tal (F, M, A)

Im Laufe des Vormittags kurze Autofahrt zum nahegelegenen Sri Lanna Nationalpark und zum Mae Ngat Staudamm. Nach einer kurzen Einweisung steigen Sie in Ihre Kajaks und paddeln ca. 1 ½ Stunden über den riesigen Stausee, vorbei an unberührter Natur. Selbstverständlich können Sie unterwegs Pausen einlegen und sich bei einem Bad im herrlichen See erfrischen, bevor Sie weiter paddeln und letztendlich eine Ansammlung schwimmender Häuser erreichen, welche Restaurants und einfache Unterkünfte bieten. Diese sind vor allem an Wochenenden und während den Schulferien bei der Lokalbevölkerung sehr beliebt. Nach einem stärkenden Mittagessen auf dem See können Sie sich auf der Terrasse entspannen und ein weiteres Bad im See geniessen. Im Laufe des Nachmittages bringt Sie dann ein Motorboot zurück zum Staudamm. Kurze Autofahrt zurück in Ihr kleines Resort.