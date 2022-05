Myanmars Legenden und Impressionen ab Yangon

Per Flug erreichen Sie aus Yangon kommend die Tempel­stadt Bagan. Tausende von Tempel­rui­nen liegen hier auf einer Fläche von 40 km2 verstreut, die eindrücklichsten davon besuchen Sie heute. Der Ort am Irrawaddy Fluss ist das spirituelle Herz der Nation und eines der ganz grossen Wunder Asiens.

Gegen Mittag besteigen Sie Ihr Schiff und machen sich auf den (Wasser-) Weg nach Manda­lay. An Bord genies­sen Sie ein Buffet und verbringen einen gemütlichen Nach­mittag. Unterwegs legen Sie an und besuchen ein Dorf am Irrawaddy Fluss.

Mandalay - Heho - Inle See (F, M)

Kurzer Flug in den Shan Staat nach Heho. Vorbei an üppigen Feldern fahren Sie zuerst zum «Red Mountain» Weingut und anschliessend an den Inle See. Während einer Bootsfahrt auf dem See begegnen Sie den Fischern mit ihrer typischen Art zu rudern, sehen die schwim­menden Gärten, die Phaungdaw Oo Pagode sowie traditio­nelle Hand­werks­be­trie­be.