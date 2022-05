Myanmar - Land der Tempel und Pagoden ab Yangon

1 . Tag Yangon - Mandalay, Ava und Amarapura Sie werden am Vormittag in Ihrem Hotel in Yangon für den Flug nach Mandalay abgeholt, wo am Nachmittag erste Besich­tigungen auf dem Programm stehen. Eine kurze Bootsfahrt bringt Sie zur ehemaligen Königs­stadt Ava, welche Sie mit einer Pferdekarre erkunden. Auf dem Rückweg nach Mandalay legen Sie in Amarapura einen Halt ein. Eigentlich bedeutet Amarapura «Stadt der Un­sterb­lichkeit», doch hier erwies sich Nomen nicht als Omen: Amarapura konnte sich nur wenige Jahre als Hauptstadt behaupten. Wahrzeichen Amarapuras ist die bekannte, über zweihundert Jahre alte U-Bein Teak­holz­brücke.

2 . Tag Mandalay (F, M) Heute geht es auf Entdeckungstour in Myanmars zweitgrösster Stadt: Sie besuchen die Sehenswürdigkeiten Mandalays, darunter die Mahamuni Pagode, eine der meist verehrten Pagoden des Landes, das Shwe Inbin Kloster, die Kuthodaw Pagode und den Mandalay Hill. In einer Produktionsstätte dürfen Sie zuschauen, wie hauchdünne Plättchen aus Gold hergestellt werden.

3 . Tag Mandalay, Mingun und Sagaing (F, M) Per Schiff gelangen Sie nach Mingun. Hier thront eine riesige Pagode majestätisch 50 Meter über dem Irrawaddy Fluss. Sie bestaunen die gigantische Glocke und die nie vollendete Pagode. Die Reise bringt Sie danach flussabwärts nach Sagaing, dem Zentrum des buddhis­tischen Glaubens in Myanmar, idyllisch in den Hü­geln bei Man­dalay gelegen. Auf der Rückreise erfolgt ein letzter Halt beim geschäftigen Zegyo Markt.

4 . Tag Mandalay - Bagan (F, M) Die Überlandfahrt von Mandalay via Myingyan nach Bagan dauert rund vier Stunden. Der Ort am Irrawaddy Fluss ist zweifellos eine der bemerkenswertesten Seh­ens­wür­dig­­keiten Süd­ost­asiens. Auf einer Fläche von 40 Qua­drat­kilo­metern wurden Tausende von Tempeln errichtet. Der Anblick dieser einmaligen Tempellandschaft wird Ihnen unvergesslich bleiben! Nach einer ersten Besich­tigungstour geniessen Sie den Sonnen­untergang auf einer Bootsfahrt auf dem Irrawaddy Fluss.

5 . Tag Bagan (F, M) Fakultatives Morgenprogramm: Während einer Heiss­luft­bal­lon­­fahrt können Sie Bagan von oben bestaunen. Sie starten bei Sonnen­aufgang und sind zirka 45 Minuten lang in der Luft unterwegs (Preis pro Person: ab CHF 350.–, von Oktober bis Mitte April; Voraus­buchung unbedingt empfohlen).

Am heutigen Tag besuchen Sie den lokalen Markt und besichtigen die sehenswertesten Tempel und Pagoden Bagans sowie ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahr­hundert.

6 . Tag Bagan – Salay – Mount Popa (F, M) Ihre Reise führt Sie heute von Bagan zum erloschenen Vulkan Mount Popa. Bei Chauk sehen Sie alte Ölförder­anlagen und geniessen die Aussicht über den Irrawaddy Fluss. Salay ist ein lieblicher Ort am Ufer des Irrawaddy mit vielen Klöstern und britischen Kolonialgebäuden. Das äusserst sehenswerte Yoke­sone Kloster ist auf 154 Teak­pfählen errichtet und mit detaillierten Holz­schnitze­reien geschmückt (montags und an Feier­tagen geschlossen). In einem Dorf wird Ihnen das Mittag­essen zubereitet und Sie lernen das dörfliche Landleben kennen. Wer mag, klettert nach Ankunft beim Mount Popa die 777 Stufen hoch zum Schrein, welcher den hiesigen Geistern geweiht ist.

7 . Tag Mount Popa - Kalaw (F, M) Auf dem Weg vom Mount Popa nach Kalaw legen Sie beim wunderschön gelegenen «Green Hill Valley Elephant Camp» einen Halt ein und bekommen dabei Gelegenheit, diese sanften Riesen aus der Nähe zu beobachten. Die heutige Reise führt durch landwirtschaftlich geprägte Regionen und vorbei an kleinen Dörfern mit unverfälschtem Landleben. Das Städtchen Kalaw, im Shan Hochland gelegen, wurde von den Engländern seines milden Klimas wegen als Höhenkurort geschätzt.

8 . Tag Kalaw - Inle See (F, M) Sie unternehmen eine zwei- bis dreistündige Wanderung, vorbei an Feldern und Plantagen, zu einem Dorf der Danu. Hier lernen Sie die Einheimischen kennen und erhalten interessante Ein­blicke in das Alltagsleben dieses Stammes. Nach einer schönen Autofahrt gelangen Sie anschliessend von Kalaw zum idyllisch gelegenen «Red Mountain» Weingut, wo Sie den lokalen Wein degustieren. Ihr heutiges Ziel ist der malerische Inle See.

9 . Tag Inle See (F, M) Der Inle See liegt auf 900 Metern Höhe eingerahmt von bis zu 1’700 Meter hohen Bergen. Auf seinen Wassern treiben Vegetationsinseln ebenso wie die Kanus der eifrigen Fischer. Letztere sind wegen ihrer Rudertechnik als «Bein­ruderer» bekannt. Sie sehen die Dörfer auf Stelzen, die Phaungdaw Oo Pagode und die schwimmenden Gärten - tolle Fotomotive sind garantiert! Im «Inthar Heritage House», wo Ihnen das Mittagessen serviert wird, werden die bekannten Bur­me­sischen Katzen gezüchtet.

10 . Tag Inle See (F, M) Mit dem Boot gelangen Sie zum Dorf Maing Thauk am öst­lichen Ufer des Sees. Sie spazieren durch das Dorf und wandern weiter zu einem Kloster. Die Ruhe an diesem Ort sorgt für eine friedliche Idylle (Dauer der Wanderung zirka zwei Stunden). Nachmittags besichtigen Sie nach einer reizvollen Bootsfahrt den Tempelkomplex von Inn Thein.