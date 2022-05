Myanmar aktiv erleben ab Yangon

1 . Tag Yangon - Heho - Inle See (M) Per Flug reisen Sie von Yangon in den Shan Staat nach Heho und vom Flughafen direkt weiter durch die Shan Berge nach Aythaya. Hier schwingen Sie sich auf den Sattel und starten zur Velofahrt nach Nyaung Shwe am Inle See. Es gibt auf dieser Strecke wenig Verkehr, dafür schöne Land­schaften und kleine Shan Dörfer. Am Nachmittag sehen Sie während einer Boots­fahrt auf dem Inle See die auf Pfählen über dem Wasser errichteten Häuser und besuchen das Dorf Thei Lei Oo, dessen Bewohner den Inn Tha und Pao angehören. Eine Wanderung durch das Dorf und über die umliegenden Felder ermöglicht Ihnen interessante Einblicke ins Dorfleben.

Velo: 30 km, ca. 2 ½ Stunden; Wanderung: ca. 1-1 ½ Stunden

2 . Tag Inle See (F, M) Am Westufer folgen Sie den Treppen hoch zu den Inn Thein Pagoden, einer eindrücklichen Stätte mit hunderten stellenweise überwachsenen Stupas. Sie spazieren durch die Reis­felder ins Dorf Sae Ma, wo Sie der lokalen Primarschule einen Besuch abstatten (nur an Schultagen) und sehen in der Phaungdaw Oo Pagode die verehrten Buddha Sta­tuen.

3 . Tag Inle See - Kalaw (F, M) Eine rund zweistündige Autofahrt bringt Sie vom Inle See durch hügelige Landschaften mit Feldern nach Kalaw. Im Hochland mit seinem merklich kühleren Klima angekommen, erfolgt der Start zu einer vier- bis fünfstündigen Wan­de­rung. Sie gelangen in ein Dorf der Palaung, welche ihre traditionellen Lebensformen beibehalten haben und Ihnen Ein­blicke in ihr Alltagsleben gewähren. Dieses alte Volk zählt zu den ersten Siedlern auf dem Gebiet Myanmars. Das Wan­der­pro­gramm kann Ihren Wünschen individuell angepasst werden, rund um Kalaw gibt es zahlreiche ein- bis sechsstündige Routen.

4 . Tag Kalaw - Yandabo (F, M, A) Die heutige Etappe führt Sie in rund acht Stunden vom Shan Hochland in die Flussebene hinunter. Unterwegs bekommen Sie im wunderschön gelegenen «Green Hill Valley Elephant Camp» Gelegenheit, die sanften Riesen aus der Nähe zu beobachten. Gegen Abend treffen Sie im Töpfer­dorf Yandabo am Irrawaddy Fluss ein, wo Sie im ge­schmack­­vollen Yandabo Home übernachten. Die letzte Etappe der Anfahrt in das Dorf führt auf ca. 1 km über eine Natur­strasse und ist für Gäste mit Rücken­beschwerden nicht geeignet.

5 . Tag Yandabo (F, M, A) Während einer rund 2 ½-stündigen Velofahrt gelangen Sie in umliegende Dörfer, besuchen ein altes Kloster, kommen mit Ein­wohnern in Kon­takt und erhalten Ein­blicke in ihr Dorfleben. Am Nach­mittag bringt Sie eine kurze Bootsfahrt zu einem Bauerndorf mit tausenden von Wasser­büffeln. Vor Sonnen­untergang wiederholt sich hier von Okto­ber bis Mai tagtäglich das gleiche Schau­spiel. Die Bauern kehren mit ihren Büffeln von den Fel­dern zurück und lassen diese im Fluss baden. Ein einzigartiger Moment der Ihnen in Erinnerung bleiben wird.

6 . Tag Yandabo - Bagan (F, M) Nach rund dreistündiger Reise erreichen Sie Bagan mit seinen unzähligen Pagoden und Tempeln. Im Pferdekarren fahren Sie ins Dorf Taung Bi und schauen bei Hand­werkern und Geschäften vorbei. Die Arbeitsmethoden in diesen Familien­betrieben haben sich seit Generationen nicht verändert.

7 . Tag Bagan (F, M) Nach dem Marktbesuch machen Sie sich auf, Bagan mit dem Velo zu entdecken. Sie sehen die eindrücklichsten Tempel und Pagoden, erfahren In­te­res­san­tes über die Kunst der Lackwaren­produktion und besuchen ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahr­hundert.

Velo: 25 - 30 km, ca. 3 ½ - 4 Stunden