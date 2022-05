Melati Beach Resort & Spa

Inmitten der Pool Villen steigt man in einen exklusiven Swimmingpool ein, der nach altem Thai-Khmer Design nachgebaut wurde. Am Strand be­­findet sich ein weiterer grosser Swimmingpool. Das Spa Zentrum bietet viele Anwendungen und Massagen an. In der Bibliothek kann man gemütlich ein Buch oder Zeit­schriften lesen. Fitness­center, Souve­ni­rla­den. Kids Club mit Aktivitätenprogramm.