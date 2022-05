Layana Resort & Spa

Beschreibung

Einleitung Swim­mingpool und Jacuzzi nahe am Strand. In der «Wellness Zone» finden Sie ein modernes Fit­nesscenter, einen separaten Swimmingpool und eine Saft-Bar. Yoga-Sala, Wassersport (Kajak, Segeln, Schnorcheln, Tauchen), sowie zahlreiche Ausflüge werden angeboten. Umfangreiches Angebot an Massagen und Spa Anwendungen im «Linger Longer» Spa. Bibliothek mit Zeitungen, Bücher, DVD’s.

Lage Direkt am kilometerlangen Phra-Ae Strand gelegen, ca. 1 ½ Stunden Fahrzeit vom Flughafen Krabi mit Minibus und Speedboot des Hotels. Nachts und von Mai-Oktober nur mit Minibus und Autofähre (ca. 2 Stunden). In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Restaurants.



Hinweis: Die Abend­garderobe im Restaurant lautet «Resort Casual» (keine Shorts, Flip-Flops, ärmellose T-Shirts, etc.).

Angebot Im Tides Restaurant werden Sie kulinarisch in herrlichem Ambiente am Meer verwöhnt. Die «Sundowners» Bar, direkt am Strand gelegen ist der richtige Ort für Er­­frischungen und romantische Son­nenuntergänge.