Lanta Casuarina Beach Resort

Swimmingpool mit Kinderbereich und Liegewiese am Strand. Kayak, Kochkurse, Massageangebot sowie eine kleine Leseecke mit Büchern. Ausflüge können vom Hotel organisiert werden.

Direkt am langen Phra-Ae Strand, neben einem öffentlichen Park. Zahlreiche Restaurants und Bars in der Umgebung. Die Fahrzeit zum Flughafen Krabi per Minibus und Fähre dauert ca. 2 Stunden.