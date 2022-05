La Veranda Resort

Direkt am langen Sandstrand Bai Truong im Westen der Insel, ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Einige lokale Res­tau­rants befinden sich in der Nähe des Resorts.

Im «The Pepper Tree» haben Sie einen herrlichen Blick aufs Meer und geniessen lokale wie auch internationale Mahlzeiten. Im «Le Jardin» geht es léger zu und her - hier werden Pizzas und Snacks serviert. Das Hotel organisiert regelmässig Grillabende direkt am Strand. Kühle Drinks und Cocktails geniesst man in der schicken «Le Bar», natürlich am besten während eines Sonnen­un­ter­ganges.

Das Hotel verfügt insgesamt über 74 Zimmer. 43 Zimmer, die sich in zweistöckigen Reihenbun­galows im Garten befinden sowie 27 Zimmer in einem neuen dreistöckigen Hotelgebäude.

Deluxe Garden (22): 38 m² grosse Zimmer, komfortabel und stilvoll eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, DVD-Gerät, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, iPod-Station, Safe, Föhn und Dusche sowie Balkon oder kleiner Terrasse mit Gartensicht. Die Zimmer dieser Kategorie sind in den bestehenden zweistöckigen Reihen­bungalows im hinteren Teil der tropischen Garten­anlage untergebracht.

Premier Garden (12): 46 m² grosse Zimmer im neuen, dreistöckigen Gebäude mit Gartensicht.

Premier Ocean View (12): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie die Premier Garden Zimmer, jedoch mit Meersicht.

Classic Villa Garden (14): Die 52 m² grossen Zimmer befinden sich in Reihen­bun­galows mit Terrasse und privatem Garten. Gleiche Ein­richtung wie die Deluxe Garden Zimmer, jedoch zusätzlich mit grösserem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.

La Veranda Ocean View Villa (5): 69 m² grosses Bungalow, das sich in der ersten Reihe zum Strand befindet. Diese Kate­gorie bietet teilweise Meersicht.