Koyao Island Resort

Die 18 Zimmer und Villen wurden mit natürlichen Materialen erbaut und verteilen sich in einem weitläufigen Palmengarten. Die Villen sind mit Klimaanlage, Minibar, Nespresso-Maschine, Decken­­venti­lator und Safe ausgestattet. Sie verfügen über Moskito-Netze über den Betten, einem separaten Wohn­bereich mit Tagesbett und Badezimmer mit Bereich im Freien. In diesem tropischen Paradies braucht es keinen Fernseher. Dank Falt­schiebetüren können Sie die ganze Fensterfront öffnen, welches naturverbundenes, freies und luftiges Wohnen erlaubt.

Beach Villa (6): 72 m² grosse Villen, 10-40 m vom Strand entfernt mit Dusche und zusätzlicher Open-Air Dusche.

Beach Villa Suite (5): Gleiche Lage und Einrichtung wie Beach Villa, jedoch 100 m² gross, ideal für 3 Personen. Ange­nehm ist die begehbare Garderobe, ein grosses, offenes Bad mit Dusche und einer Doppelbadewanne sowie der offene zum Meer hin gerichtete Wohnbereich mit zusätzlichem Sofa.

Family Beach Villa für 4 Personen (3): 128 m² gross, mit grosszügigem Aufenthaltsbereich und 2 Tagesbetten. In die­sen Villen können 4 Erwachsene und 2 Kinder wohnen. Grosses Badezimmer mit Dusche und Doppelbadewanne.

Beachfront Family Villa - 2 bedroom für 4 Personen (1): 106 m² gross mit Liegestühlen direkt am Strand und dank idealer Lage viel Privatsphäre. Zwei Schlafzimmer, zwei Bade­zimmer und Badewanne im Freien.