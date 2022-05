Königliches Siam ab Bangkok

Bangkok - Kanchanaburi - River Kwai (M)

Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi. Unterwegs besuchen Sie den bekannten «Railway Market» und einen Tem­pel, der von einem riesigen Baum überwuchert wird. In Kanchanaburi besuchen Sie das geschichtlich interessante Railway Centre Museum. Ein andächtiger Moment ist der Besuch des sehr ge­pflegten Kriegsfried­hofes und natürlich besichtigen Sie auch die legendäre Brücke am Kwai - ein sehr beliebtes Foto­sujet. Nachmittags erreichen Sie per Longtailboot Ihr schwim­mendes Erstklasshotel, wo Sie inmitten der Natur am River Kwai in einer 45 m² grossen, schwimmenden Villa mit allen Annehm­lichkeiten und schöner Terrasse wohnen.