Khao Lak Bayfront Resort

Die Anlage umfasst insgesamt 74 Zim­mer und Bungalows. Von der Reception erreicht man über Stufen die näher am Meer gelegene Hotelanlage mit den Deluxe Zimmern und dem Swimmingpool. Die Standard Garden View Zimmer sind in einem separaten Gebäude neben der Reception untergebracht.

Standard Garden View (14): Am Hang gelegene 30 m² grosse Zimmer mit Balkon, zweckmässig eingerichtet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.

Deluxe Room (48): In 12 doppelstöckigen Gebäuden mit je 4 Zimmern untergebracht und um den schönen Swim­ming­pool gruppiert. Die komfortablen, im Thai-Stil eingerichteten, modernen Zimmer sind 38 m² gross und ver­fügen über einen Holzboden, eine Sitzecke und einer grossen Terrasse oder Balkon.

Deluxe Seaside Bungalows (8): In vier neuen Doppel­bungalows in der Nähe des Strandes untergebracht. Sicht zum Meer durch Vegetation teilweise verdeckt. Beschränkte Privat­sphäre aufgrund der nahegelegenen Liegewiese. Gleiche Einrichtung wie Deluxe, jedoch mit 45 m² nochmals etwas geräumiger.