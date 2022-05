Kayah - Reise in eine verborgene Welt ab Inle Lake

Inle See - Aungban - Loikaw (M, A)

Mit dem Zug reisen Sie von Shwe Nyaung in rund 2 ½ Stunden bis Aungban und weiter im Auto, vorbei an Feldern mit Gemüse, Früchten und Getreide, nach Loikaw, der kleinen Hauptstadt des Kayah Staates. Der Zugstandard ist einfach, das Erlebnis dafür umso spannender (Fahrplanänderungen möglich; bei Zugausfall erfolgt die Reise im Auto). Unterwegs besuchen Sie den Kaffeeverarbeitungsbetrieb «Behind the Leaf», wo die Ernte der Bauern aus den umliegenden Pa-O Dörfern verarbeitet wird. Übernachtung: Keinnara Loikaw