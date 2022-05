Katathani Phuket Beach Resort

An einem der schönsten Sandstrände Phukets in der malerischen Kata Noi Bucht im Süden der Insel gelegen. Transfer zum Flughafen ca. 50 Minuten; ins lebhafte Pa­tong ca. 20 Mi­nuten. Zum Kata Strand, wo es Restaurants, Bars und Läden hat, sind es etwa 15 Minuten zu Fuss.

In 6 Restaurants wird Ihnen asiatische, thailändische und italienische Küche serviert - ebenso wie frischer Fisch und Seafood. Am Buffet geniessen Sie themenbezogene Abend­essen und abwechslungsreiche Unter­­haltung. Die Cock­tail-Lounge, die Poolbars und der Beach­club über­raschen mit exotischen Drinks und Snacks.

Das Resort ist in zwei Teile aufgeteilt. Im «Bhuri Wing», der etwas zurückversetzt und durch eine wenig befahrene Strasse vom Strand getrennt ist, befinden sich die Deluxe und Grand Deluxe Family Zimmer. Der «Thani Wing» besteht aus mehreren Gebäudetrakten, direkt am Strand gelegen inmitten der gepflegten Garten- und Poolanlage. Im «Thani Wing» befinden sich die bei den Schweizern sehr beliebten Junior- und Grand Suiten, welche alle über eine herrliche Meersicht verfügen (teilweise durch Pflanzen eingeschränkt). Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), LCD-Fernseher, DVD-Player, Kühl­schrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Balkon ausgestattet.

Deluxe im Bhuri Wing (183): 36-40 m² grosse, helle Zimmer mit Regendusche, bequemem Sofa und Tagesbett auf dem Balkon mit Sicht in den Garten und Pool.

Grand Deluxe Family im Bhuri Wing (69): 50 m² grosse Zimmer

mit geräumiger Terrasse, Gartenblick, nahe der «Aqua Play Zone» gelegen. Der Kinderbereich mit zwei Auszieh­betten kann mit Schiebetüren abgetrennt werden, um für genügend Privats­phäre zu sorgen. Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche - ideal für für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 16 Jahren.

Junior Suite - Thani Wing (174): 50 m² grosse, renovierte Zimmer mit hellen Farben modern eingerichtet mit Garten- und Meersicht und einem Wohnbereich mit Tagesbett. Bade­zimmer mit Badewanne und separater Dusche.

Junior Suite Oceanfront - Thani Wing (44): Gleiche Grösse wie Junior Suite, neu renoviert, sehr nahe am Meer gelegen.

Grand Suite - Thani Wing (44): 75 m², mit grossem Wohn­bereich und Balkon. Ruhige Lage und herrliche Meersicht.