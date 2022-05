Kambodscha Reisen

Ein interessantes Erlebnis - Kambodscha Ferien

Aufgrund ausgeklügelter Bewässerungsanlagen lebte das Volk der Khmer, das Angkor Wat errichtete, in grossem Reichtum. Regelmässige üppige Ernten führten dazu, dass seinerzeit sehr viel Reis vorhanden war. Begünstigt durch diesen Umstand, konnte sich die damalige Bevölkerung Kambodschas auf den Bau einer so beeindruckenden Anlage wie Angkor Wat konzentrieren und war nicht in nur damit beschäftigt für ausreichend Nahrung zu sorgen. Heutzutage beeindruckt Angkor Wat in erster Linie durch so bemerkenswerte Bauwerke wie den Tempel Baphuon, der einst in einer Pyramidenform erbaut wurde und von dem leider nur noch einige Fragmente erhalten sind. Sehr beeindruckend ist auch die Buddhastatue des Bodhisattva Avalokitesvara, die vor allem für das kunstvoll gestaltete Lächeln der Figur sehr geschätzt wird.