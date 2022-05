Indonesiens Vulkane

Indonesiens wunderschöne Inselwelt ist reich an faszinierenden Naturmonumenten. Insbesondere die zahlreichen Vulkane prägen Indonesiens Inseln nachhaltig und sind vielfach beliebte Ausflugsziele für Besucher dieser Region. Der wohl herausragendste Vulkan auf indonesischem Gebiet ist der Bromo, welcher sich in einer einmaligen Vulkanlandschaft befindet und dessen Anblick einfach imposant ist. Wenn Sie den Panoramablick über diesen Vulkan der Extraklasse in Ruhe geniessen möchten, ist es eine gute Idee, einen der vielen Aussichtspunkte der Gegend zu besuchen. Falls Sie nicht nur Indonesiens Traumstrände besuchen möchten und auch an weiteren Highlights interessiert sind, werden Sie bei der Besichtigung von Indonesiens Vulkanlandschaften viel Freude haben. Rufen Sie noch heute unsere Spezialisten an und geniessen Sie schon bald den Sonnenaufgang rund um die aktiven Vulkane Indonesiens.