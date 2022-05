Kalimantan Reisen

Die Insel Borneo, dessen zu Indonesien gehörender Teil Kalimantan heisst, beeindruckt durch ihre üppige Vegetation. Eine weltberühmte Attraktion, die Sie in dieser Form nur auf Kalimantan finden, sind die im Regenwaldgebiet von Gunung Palung lebenden Orang-Utans. Kalimantan ist insbesondere dann ein absolut lohnendes Reiseziel, wenn Sie während Ihrer Ferien in einer überwältigenden Natur so kurzweiligen Tätigkeiten wie Rafting oder Trekking nachgehen möchten. Aber auch Taucher wissen die Region zu schätzen, denn die vorgelagerten Derawan Islands sind ein wahres Tauchparadies. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten!