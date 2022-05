Impressionen Nordvietnams ab Hanoi

Ob zu Fuss, auf dem Velo oder per Boot – hier entdecken Sie landschaftliche Traumgegenden, wie herrliche Berg­land­schaften, geheimnisvolle Höhlen und die Trockene Halong Bucht. Optional haben Sie die Möglichkeit diese Reise mit einer besonderen zweitägigen Halong Bucht Kreuzfahrt zu verlängern. An Bord der luxuriösen «Ginger» von Heritage Line entdecken Sie die Halong Bucht und die benachbarte, aber nicht minder schöne Lan Ha Bucht. Dank der einzigartigen Routenwahl treffen Sie auf viel weniger Schiffe, als auf der Standardroute in der Halong Bucht.