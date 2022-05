Impressionen Nordvietnams & Halong Bay Kreuzfahrt ab Hanoi

1 . Tag Hanoi - Mau Chau (M) Nach einer knapp vierstündigen, kurvenreichen Fahrt erreichen Sie Ihre gemütliche, auf einem Hügel gelegene Unterkunft, die Mai Chau Ecolodge, welche über 19 Bungalows, Restaurant, Bar und Pool verfügt. Das Mai Chau Tal verzaubert mit herrlich üppigen Reisfeldern. Nachmittags fahren Sie mit dem Velo an Dörfern mit Stelzenhäusern und Reisfeldern vorbei.

2 . Tag Mau Chau (F, M) Frühmorgens Autofahrt zum Ausgangspunkt Ihres heutigen Trekkings. Zu Fuss geht es bergauf und bergab zu einem kleinen Dorf. Atemberaubende Aussichten werden Sie für die An­stren­gung entschädigen. Picknick Mittagessen unterwegs, gefolgt von einem Besuch zu Kaffee und Tee bei einer Berg­volk-Familie. Reine Wanderzeit: ca. 4 Stunden (auch kürzere Wanderungen sind möglich). Zurück in Ihrer Lodge

können Sie am Pool entspannen oder die herrliche Umge­bung zu Fuss oder mit dem Velo entdecken.

3 . Tag Mai Chau – Cuc Phuong NP – Ninh Binh (F, M) Zweistündige Autofahrt zum Cuc Phuong National­park. Auf einem kurzen Trekking lernen Sie die Flora und Fauna des Nationalparkes kennen. Weiter geht die Fahrt in die Provinz Ninh Binh, welche auch als «Trockene Halongbucht» bezeichnet wird. Sie wohnen in einem traumhaft gelegenen Resort mitten in den Reis­fel­dern.

4 . Tag Ninh Binh (F, M) Frühmorgens kurze Velofahrt zum Fluss, wo Sie – bevor die grossen Touristengruppen ankommen – eine rund einstündige Bootsfahrt mit einem kleinen Ruderboot in der bezaubernenden Landschaft der «Trockenen Halong­bucht» unternehmen. Geniessen Sie die Ruhe und beobachten Sie die spezielle Rudertechnik der Ruderer. Kurze Autofahrt nach Hoa Lu, wo Sie die Ruinen der antiken Zitadelle und die historischen Tempel besuchen. Danach kehren Sie nachmittags in Ihr Resort zurück. Geniessen Sie den Pool oder erkunden Sie die Gegend mit dem Velo.

5 . Tag Ninh Binh - Lan Ha-/Halong Bucht (F, M, A) Ca. 3-stündige Fahrt nach Haiphong und Einschiffung auf die «Orchid» mit 14 Suite-Kabinen. Sie starten zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalkstein­felsen, die sich wie Dra­chen­­zähne aus dem Wasser erheben, kann man sich vom Son­nendeck mit Pool oder Ihrer Suite aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Ihre 36 m² grosse Premium Suite bietet jeglichen Komfort eines Erstklass­hotels inklusive eigenem Balkon mit bequemen Stühlen. Sie durchkreuzen einsame Buch­ten und Lagunen und kommen an einem alten Leucht­­­turm vorbei. Auf der grossen Insel Cat Ba erkunden Sie riesige Höhlen mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten. Zurück an Bord lernen Sie während eines kurzen Kochkurses die vietnamesische Küche näher kennen. Sie ankern vor einer malerischen Bucht.