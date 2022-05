Imperial River House

Idyllisch am Ufer des Mae Kok Flusses liegt dieses charmante Hotel mit grossem Swim­mingpool und insgesamt nur 39 Zimmern. Die Deluxe Zimmer sind 41 m² gross und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Mini­bar, Föhn und Safe sowie einem Sofa. Bade­zimmer mit Dusche. Die 68 m² grossen Bal­cony Riverview Suiten verfügen zusätzlich über einen Balkon mit gemütlichem Sofa und schönem Ausblick auf den Fluss. Das «Tara» Restaurant mitten im üppigen Garten bietet den ganzen Tag köstliche lokale sowie internationale Gerichte an. Nach einem kultur- oder trekkingreichen Tag können Sie sich im Spa verwöhnen lassen oder den grossen Pool mit Flussblick geniessen. Am Abend ist der Nachtmarkt im ca. drei Kilo­meter entfernten Stadtzentrum von Chiang Rai zu empfehlen.