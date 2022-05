Höhepunkte Vietnams ab Hanoi

1 . Tag Hanoi - Halong Bucht (M, A) Ihre Rundreise beginnt mit einer cirka 2 ½-stündigen Autofahrt zum Meer zur Halong Bucht. An Bord Ihrer komfortablen Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen, die sich wie Drachenzähne aus dem Wasser erheben, kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Diese einmalige Landschaft, besonders die Farbenspiele bei Sonnenuntergang, werden jedem Besucher in eindrücklicher Erinnerung bleiben. Nachmittags besuchen Sie riesige Höhlen mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten mit dem Kajak. Möglichkeit zum Baden. Zurück an Bord lernen Sie bei einem Kochkurs die vietnamesische Küche kennen. Sie ankern vor einer malerischen Bucht.

2 . Tag Halong Bucht - Hanoi - Hue (F) Geniessen Sie den Sonnenaufgang und nehmen Sie an einer Tai-Chi Lektion teil. Sie erkunden ein weiteres Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Transfer zurück nach Hanoi. Flug nach Hue. Sie erreichen die alte Kaiserstadt am späten Nachmittag, wo Ihr Reiseleiter bereits auf Sie wartet.

3 . Tag Hue (F, M) Während einer Bootsfahrt auf dem Parfümfluss erreichen Sie die Pagode von Thien Mu. Die 1601 gegründete Pagode mit interessanter Geschichte liegt wunderschön auf einem Hügel mit Blick auf den Fluss. Zurück im Stadtzentrum erkunden Sie die Zitadelle, von welcher aus die Nguyen-Dynastie von 1802 bis 1945 ihr Kaiserreich regiert hat. Am Nachmittag stehen die königlichen Gräber von Tu Doc und Khai Dinh auf dem Programm. Unterwegs besuchen Sie ein lokales Dorf in dem Räucherstäbchen und die für Vietnam typischen, kegelförmigen Hüte erstellt werden, bevor Sie den geschäftigen und farbenprächtigen Dong Ba Markt besuchen.

4 . Tag Hue - Danang - Hoi An (F, M) Morgens starten Sie zu einer kurvenreichen Fahrt über den Wolkenpass nach Danang. In Danang angekommen, besuchen Sie das Cham Museum. Anschliessend kurze Fahrt zum charmanten Städtchen Hoi An, eine ehemals florierende Hafenstadt, in der das architektonische Bild stark von den Händlern aus Vietnam, China und Japan geprägt ist. Hoi An entspricht der Klischeevorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt. In den Gassen der Altstadt findet man unzählige historische Gebäude. Sie unternehmen eine geführte Stadttour zu Fuss. Sie wohnen an zentraler Lage nahe der Altstadt und können den Abend für weitere, eigene Erkundungen nutzen. Abends, wenn in den Gassen unzählige Papierlaternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.

5 . Tag Hoi An (F, M) Heute morgen werden Sie zum Reisbauer! Auf einer Reisfarm erfahren Sie hautnah, wieviel Arbeit es braucht vom Reisanbau bis zur Reisernte. Ein durchaus wichtiges Thema, stellt der Reis doch für die Hälfte der Weltbevölkerung das Hauptnahrungsmittel dar... Nachmittags stellen Sie während eines Workshops eine Laterne nach traditio­neller Art her, die Sie als leuchtendes Souvenir mit nach Hause nehmen können. Später bleibt genügend Zeit, um sich im Hotel und am Pool zu erholen, während man abends vielleicht nochmals das fröhliche, leuchtende Hoi An besuchen möchte.

6 . Tag Hoi An - Danang - Quy Nhon (F, M) Transfer zum Bahnhof in Danang. Gegen Mittag fahren Sie mit dem Zug nach Quy Nhon (Fahrzeit ca. 6 Stunden). Mittelklasshotels: Bitte beachten Sie dass der Zug nicht europäischen Verhältnissen entspricht und die sanitären Anlagen sehr einfach sind. Picknick-Mittagessen an Bord des Zuges. Erstklasshotels: Im luxuriösen «The Vietage» Wagen mit nur 12 Sitzen geniessen Sie eine Zugfahrt der Extraklasse. Hervor­­ragender Erstklassservice, ein 3-Gang Mittagessen, Snacks und Getränke inkl. Wein und Bier sowie eine 30-minütige Kopf- & Schultermassage sind eingeschlossen und lassen diese Zugfahrt zu einem entspannten Erlebnis werden. Am Abend kommen Sie per Hotelbus in Ihrem am schönen Sandstrand gelegenen Resort an.

7 . Tag Quy Nhon (F) Gestalten Sie den heutigen Tag ganz nach Ihrem Geschmack. Geniessen Sie den schönen Sandstrand oder lassen Sie sich mit einer wohltuenden Massage im Spa verwöhnen.

8 . Tag Quy Nhon - Saigon - My Tho (F, M, A) Frühmorgens cirka einstündige Autofahrt zum Flughafen für Ihren Flug nach Saigon. Nach Ankunft cirka zweistündige Fahrt nach My Tho, mitten im fruchtbaren Mekong Delta gelegen. Während der Stadtbesichtigung besuchen Sie eine schöne Pagode und den üppig befüllten Früchtemarkt. Ihr charmantes Hotel liegt ruhig auf der Mekong Insel Thoi Son mit herrlichem Pool direkt am Mekong Ufer.

9 . Tag My Tho – Ben Tre – Saigon (F, M, A) Kurze Fahrt nach Ben Tre. An Bord eines privaten, luxuriös eingerichteten Sampans (Motorboot) mit bequemen Stühlen, Bar und Toilette erkunden Sie das Delta auf dem Wasserweg. Die vorbeiziehende Landschaft mit Wasserwegen, Reisfeldern und Früchteplantagen sowie der quirlige Alltag am und auf dem Fluss sind ein Fest für die Sinne. In örtlichen Kleinbetrieben sehen Sie wie auf traditionelle Weise Ziegelsteine produziert werden, aber auch wie Reispaste, Kokosnusssüssigkeiten und andere lokale Delikatessen hergestellt werden. Im Laufe des Tages unternehmen Sie eine kleine Velotour und erkunden ein Labyrinth von kleinen Kanälen mit einem Ruderboot. Transfer nach Saigon, dem wirtschaftliche Zentrum Vietnams. In einem von gehörlosen und hörgeschädigten Menschen geführten Restaurant wird Ihnen ein hervorragendes Abendessen serviert. Lassen Sie sich von diesem aussergewöhnlichen Erlebnis überraschen!