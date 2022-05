High Season Pool Villa & Spa

Grosser Salzwasser-Swimmingpool mit Sonnenterasse und separatem Kinderbecken. Das Spa bietet verschiedene Anwendungen mit Naturprodukten sowie Massagen am Strand an. Fitnesscenter und nicht motorisierter Wassersport. Für die kleinen Gäste gibt es einen Mini-Club. Es werden diverse Ausflüge auf der Insel oder mit dem Boot angeboten.

Am wohl schönsten Abschnitt des weissen, feinsandigen Khlong Chao Strandes im Südwesten der Insel gelegen. Einige lokale Restaurants und Strandbars befinden sich in der Umgebung. Von Trat oder Ko Chang erreicht man Ko Kood mit dem Speedboot in 1 ¼ Stunden. Die Transferzeit zum Flughafen Trat dauert ca. 2 ½ Stunden.

Das Resort baut selber Obst und Gemüse an. Im «Beach Front Restaurant» wird thailändische und internationale Küche angeboten. Zudem gibt es ein italienisches Restaurant, welches herrliche Holzofenpizzen zubereitet und eine Kaffee-Terrasse, wo frisches Gebäck und Brot sowie eine grosse Auswahl an Kaffee und Tee angeboten wird. Wenn sie etwas Spezielles wünschen, wird Ihnen ein romantisches Abendessen im «The Bird's Nest» mit Blick auf das Meer sicherlich zusagen. In der «Season Bar» in Strandnähe können Sie den Tag mit Erfrischungen und exotischen Cocktails entspannt ausklingen lassen.