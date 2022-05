Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co» ab Hanoi

1 . Tag Hanoi – Halong Bucht (M, A) Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und erreichen nach cirka 2 ½-stündiger Fahrt die Halong Bucht. Nach dem Einschiffen beginnt die spektakuläre Fahrt durch die einzigartige Insel­welt der Halong Bucht. Unterwegs wird Ihnen ein köstliches Mit­tag­essen serviert. Nachmittags bleibt genügend Zeit um die einzigartige Szenerie zu geniessen: Per Kajak können Sie zu einem schönen Sandstrand paddeln und dort ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser geniessen. baden. Zurück auf dem Schiff ist «Happy Hour» angesagt. Genie­ssen Sie den Sonnenuntergang in dieser fantastischen Land­schaft. Sie ankern in einer geschützten Bucht für die Nacht. Abend­essen und Übernachtung an Bord.

2 . Tag Halong Bucht – Lan Ha Bay (F, M, A) Sie werden vom Meeresrauschen geweckt und haben die Mög­lichkeit am frühen Morgen an einer Tai Chi Lektion teilnehmen. Fahrt zur nicht minder faszinierenden Lan Ha Bucht – es warten viele Fotosujets. Weitere Möglichkeit zum Baden oder geniessen Sie das Jacuzzi an Bord und gönnen Sie sich eine Massage im Spa. Nachmittags besuchen Sie ein kleines Dorf auf einer Insel, welches von The Au Co Cruise unterstützt wird. Sie können sich über das Hilfsprojekt erkundigen und das Dorf besichtigen und die freundliche Bevölkerung treffen. Die herrliche Umgebung lässt sich am besten mit dem Velo aus­kundschaften. Abends geniessen Sie ein leckeres BBQ-Dinner an Bord unter dem Sternenhimmel.