Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic» ab Hanoi

Hanoi - Halong Bucht (M, A)

Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und fahren mit dem Minibus der Bhaya Cruises in cirka 2 ½ Stunden zur Halong Bucht. Gäste der Legend Halong geniessen einen Privattransfer zur Halong Bucht. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag erkunden Sie mit dem Kajak ein imposantes Höhlensystem mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten. Sie haben die Möglichkeit ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser zu geniessen. Zurück auf dem Boot lernen Sie unter der Anleitung des Küchenchefs vietnamesische Spezialitäten zu zubereiten. Geniessen Sie den Sonnenuntergang vom Deck aus, während das Schiff langsam zu seinem Ankerplatz für die Nacht schippert.