Glanzlichter Vietnams - von Hanoi nach Saigon

Halong Bucht - Hanoi - Danang - Hoi An (F)

Geniessen Sie den Sonnenaufgang in der Halong Bucht und nehmen Sie an einer Tai-Chi Lektion teil. Sie erkunden ein weiteres Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Am späten Vormittag Fahrt zurück nach Hanoi. Flug nach Danang. Transfer in Ihr zentral gelegenes Hotel in Hoi An. Hoi An entspricht der Klischee vorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt. Abends, wenn in den Gassen unzählige Papierl aternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.