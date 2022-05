Glanzlichter Vietnam - von Saigon nach Hanoi

Vormittags besuchen Sie die königlichen Gräber sowie ein Dorf in dem die typischen, kegel­förmigen Hüte hergestellt werden. Durch reizvolle Land­schaft und über den Wolkenpass fahren Sie nach Hoi An. In den Gassen der Altstadt Hoi Ans findet man unzählige historische Ge­bäude. Sie unternehmen eine Stadttour zu Fuss. Abends, wenn in den Gassen Papier­­laternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.

Halong Bucht – Hanoi (F, A)

Geniessen Sie den Sonnenaufgang in der Halong Bucht und nehmen Sie an einer Tai-Chi Lektion teil. Sie erkunden ein weiteres Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Am späten Vormittag Fahrt zurück nach Hanoi. Besichtigung des Literaturtempels und des idyllischen Hoan Kiem See mit dem Ngoc Son Tempel. Abends entdecken Sie die Vielfalt der Strassenküchen in der Altstadt Hanois und können nach Lust und Laune kosten, was an den vielen Essenständen angeboten wird.