Four Seasons Resort The Nam Hai

Am ein Kilometer langen, feinsandigen Ha My Strand gelegen, nur 10 Minuten mit dem Auto vom hübschen Städt­chen Hoi An und 30 Minuten vom internationalen Flug­hafen von Danang entfernt. Das Hotel bietet 4x täglich einen kostenlosen Shuttle-Bus nach Hoi An an.

Lassen Sie sich in einem der beiden Res­tau­rants, die sich beim Pool und am Strand befinden, verwöhnen. Sie bieten internationale, vietnamesische und indische Köstlichkeiten und frische Meeresspezialitäten an. An der Bar und an der Beach Bar können Sie sich mit tropischen Cocktails erfrischen. Selbstverständlich lässt sich auch ein privates, romantisches Beach-Barbecue oder «in-villa-dining» organisieren.

Die 60 frei stehenden Villen und 40 Poolvillen mit exklusiver Design-Ausstattung bringen jeden Gast ins Schwärmen. Sie sind im weitläufigen Hotelgelände, welches über 4500 Palmen zählt, verteilt und sind mit hochwertigen Materialen und im Einklang der Feng-Shui Phi­lo­so­phie möbliert. Der Schlafbereich sowie eine grosse Bade­wanne befindet sich auf einer leicht erhöhten Plattform. Wohnraum mit Sofa und einer schönen Terrasse mit Sonnen­liegen. Die Villen verfügen über Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Bose-Musikanlage, Dockingstation, gratis Inter­net­zu­gang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Es­presso-Maschine, Föhn. Im hinteren Bereich liegt das grosszügige Badezimmer und einer Dusche im Freien.

One Bedroom Villa (36): 80 m² gross inkl. Aussenfläche, mit Blick in den Garten.

One Bedroom Ocean View Villa (8): Gleich wie One Bedroom Villa, nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, mit eingeschränkter Meersicht in 3. und 4. Strand­­reihe gelegen.

One Bedroom Beachfront Villa (16): Gleich wie One Bedroom Villa, direkt am Strand in 1. und 2. Reihe gelegen.

One Bedroom Pool Villa (13): Der absolute Luxus auf 250 m² Wohnfläche! In diesen Villen verfügen Sie zusätzlich über einen grosszügigen Garten, ein Ess- und Wohnzimmer, einen eigenen Pool (im Winter beheizt) und Butler-Service.