Flusskreuzfahrt nach Angkor ab Saigon

Es gibt womöglich auf der ganzen Welt kein zweites Flussleben, das so faszinierend und abwechslungsreich ist, wie das Leben am Mekong. Tatsächlich gibt es kaum einen grösseren kulturellen Gegensatz, als den zwischen dem hektischen Mekongdelta in Vietnam und der Ruhe in Kambodscha. Sie starten im pulsierenden Saigon, durchqueren das gewaltige, von Menschen und ihren vielfältigen Aktivitäten erfüllte Delta und gelangen schliesslich durch den Hauptkanal in die üppigen Naturlandschaften von Kambodscha, wo Sie das Schiff in Siem Reap verlassen. Siem Reap ist der Ausgangspunkt, um die fantastischen Tempelanlagen von Angkor im Anschluss zu dieser Kreuzfahrt zu besichtigen. Die beiden Schiffe «Jayavarman» und «The Jahan» der Luxus-Reederei Heritage Line garantieren ein luxuriöses Ambiente, sehr grosse Kabinen mit Balkon und bieten zahlreiche Gelegenheiten der Reflexion und Entspannung.