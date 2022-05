Flusskreuzfahrt auf der «Sanctuary Ananda» Mandalay-Bagan

Mandalay (M, A)

Sie gehen um die Mittagszeit an Bord und machen es sich in Ihrer Suite bequem. Das Mittagessen wird während der Fahrt nach Sagaing serviert. Sagaing ist das religiöse Zent­rum des Landes mit dutzenden Pagoden und Klöstern. Den Sonnenuntergang erleben Sie bei der bekannten U-Bein Brücke in Amarapura.