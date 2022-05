Flusskreuzfahrt auf der «Sanctuary Ananda» Bagan-Mandalay

1 . Tag Bagan (M, A) Wenn Sie früh in Bagan eintreffen, können Sie am Ausflug in ein Dorf teilnehmen. Um die Mittagszeit gehen Sie an Bord und machen es sich in Ihrer Suite bequem. Nach dem Mittagessen lernen Sie die Magie des alten Bagans mit seinen eindrucksvollen Tempeln und Pagoden kennen und bestaunen den unvergesslichen Sonnenuntergang. Abend­essen bei Kerzenschein auf einer Sandbank.

2 . Tag Bagan – Sagaing (F, M, A) Frühmorgens können Sie an einer Ballonfahrt über Bagan teilnehmen (im Preis nicht inbegriffen) oder den geschäftigen Nyaung U Markt besuchen. Nach einer letzten Besich­tigung in Bagan legt Ihr Schiff in Richtung Sagaing ab. Ge­niessen Sie die Fahrt vorbei an Dörfern und Pagoden.

3 . Tag Sagaing & Mandalay (F, M, A) Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Sagaing ein. In den 554 Klöstern Sagaings leben rund 6'000 Mönche und Non­nen. Den Sonnenuntergang erleben Sie bei der U-Bein Brü­cke in Amarapura und verbringen anschliessend einen weiteren stimmungsvollen Abend mit Unterhaltung an Bord.