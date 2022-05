Kundenfeedbacks

Unsere Reise nach Bali und Singapur Nicolas C. und Barbara M. aus Niederlenz

Es waren die besten Ferien, die wir bisher hatten. Die Beratung von Knecht Reisen war absolut top! Der Reiseleiter auf Bali hat uns einen perfekten Einblick in sein Land ermöglicht. Er war so freundlich und herzlich und wir haben uns wunderbar verstanden. Kurz zusammengefasst, passte uns folgendes am Besten an Knecht Reisen: Die unkomplizierte Art bei der Beratung, der wunderbare Service und die schöne und übersichtliche Reisedokumentation, die sehr schön zusammengestellt war. Es klappte einfach alles super.