Faszinierendes Süd-Myanmar ab Yangon

Mawlamyine - Hpa-An (F, M)

Vorbei an idyllischen Dörfern führt die Reise in Richtung Hpa-An. In Katoe Kohnut flo­rierte während der Kolonialzeit das Holz­geschäft, davon zeugen die gut erhaltenen Gebäude, Klöster und Pagoden. Die 690 m lange Sadan Höhle beherbergt eine Vielzahl an Buddha­figuren. Am Höhlenende befindet sich ein See und bei ausreichendem Wasser­stand lassen Sie sich im Kanu durch die nahen Reisfelder rudern. Zum Abschluss der heu­ti­gen Reise be­stau­nen Sie in Hpa-An die auf einer Fels­nadel erbaute Kyauk Kalat Pagode.