Faszinierendes Mekong Delta - ab Saigon bis Phu Quoc

Frühmorgens Fahrt nach My Tho. Das Mekong-Delta ist bekannt für seine riesigen Reisfelder, unzähligen Wasserwege und seine wunderschöne Landschaft. Fahrt nach Ben Tre, wo Sie während einer Bootsfahrt auf dem Ben Tre Fluss Ein­heimischen beim Herstellen von Ziegelsteinen und anderen lokalen Produkten zuschauen können. Mit dem Fahrrad oder dem Auto fahren Sie an Reisfeldern und Gemüse­plantagen vorbei und können die Kultur des Landes hautnah miterleben. Am Nachmittag bringt Sie ein kleines Ruderboot in die schmaleren Bäche des Deltas.

Am Morgen Fahrt nach Can Tho. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Bootsfahrt zu einem wunderschönen Khmer-Tempel in Phu Ly, dann Transfer zum Binh Thuy District, um ein altes Haus mit typischer Architektur eines wohlhabenden Familienhauses im Mekong-Delta zu besuchen. Jenes Haus wurde als Hintergrund für mehrere berühmte Filme genutzt, darunter der «Lover» nach dem halb-autobiografischen Roman von Marguerite Duras.

Can Tho (F, M, A)

Vor dem Frühstück Bootsfahrt zum schwimmenden Markt von Cai Rang. Die grösseren Boote hängen Muster ihrer Waren an hohe Holzstangen, so dass Händler leicht sehen können, was jedes Boot verkauft. Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Velotour in die Landschaft von Can Tho, besuchen eine Familie, die hochwertigen Kakao für die Herstellung der berühmten Marou-Schokolade liefert, und besichtigen während der Fahrt durch ruhige Dörfer alte Tempel. Abends flanieren Sie durch die belebten Strassen in der Innenstadt von Can Tho und bekommen einen Einblick in das lokale Leben. Geniessen Sie in einem Café im Stil der Antike feinsten vietnamesischen Kaffee bei Live-Musik.