Faszination Myanmar - Ein Land im Wandel ab Naypyitaw

1 . Tag Naypyitaw Der erste Tag steht zu Ihrer freien Verfügung und Sie können die Hauptstadt auf eigene Faust erkunden.

2 . Tag Naypyitaw - Mount Popa (F, M) 2005 aus dem Nichts erbaut, erwartet Sie heute die Retortenstadt mit schon über 100’000 Einwohnern. Die breiten, bis zehnspurigen Alleen, die gepflegten riesigen Pärke und die prachtvoll erbauten Ministerien und Gebäude versetzen Sie in Staunen. Allen voran das Parlamentsgebäude, das zu den wohl Grössten der Welt zählt. Beim Besuch des Edelsteinmuseums erfahren Sie mehr über die wertvollen Bodenschätze Myanmars. Die Uppatasanti Pagode wurde nach dem Vorbild der berühmten Shwedagon Pagode in Yangon erbaut. Das dazuge­hörige Elefantenlager ist Behau­sung des verehrten Weissen Elefanten. Die Weiterreise erfolgt vorerst auf der Autobahn, von wo Sie in Über­land­strassen abzweigen und an ursprünglichen Dörfern mit einem unverfälschten Landleben vorbei fahren. Abends treffen Sie beim erloschenen Vulkan Mount Popa ein.

3 . Tag Mount Popa - Bagan (F, M) Von Ihrem Hotel geniessen Sie Aussicht auf den verehrten Kegel des Mount Popa Vulkans, welcher sich aus der Ebene türmt. Ihre Reiseleitung weiss Ihnen über die dort hausenden Geister zu berichten. Interessierte klettern die 777 Treppen hoch zum Schrein auf dem Mount Popa (leider in ungepflegtem Zustand und von Affen bevöl­kert). Unterwegs vom Mount Popa nach Bagan lernen Sie das dörfliche Leben und die freundliche Bevölkerung kennen. Sie besuchen Produktions­stätten von Sojapaste und Töpferwaren sowie ein Kloster (die Fahrt in diese Dörfer führt über Naturstrassen und ist für Gäste mit Rückenbeschwerden nicht geeignet). Recht­zeitig, um den Sonnenuntergang zu erleben, treffen Sie in Bagan ein.

4 . Tag Bagan (F, M) Bagan wird Sie begeistern: auf einer Fläche von 40 Qua­drat­kilometern wurden Tausende von Tempeln und Pagoden errichtet. Am einfachsten erkunden Sie die Gegend per Velo (optional oder wetterbedingt per Fahr­zeug). Wir bringen Sie zu den eindrücklichsten Sakralbauten der ehemaligen Königs­­stadt. Den Nachmittag gehen Sie gemütlich an: im Pferdekarren fahren Sie vorbei an Tempeln und Klöstern ins Dorf Taung Bi. Sie besuchen das schöne, aus Holz gebaute Kloster Nat Htaung aus dem 18. Jahrhundert sowie die hier ansässigen Handwerker. Sie schauen beim Dorf­coiffeur und dem Schmied vorbei und sehen, wie lokale Snacks hergestellt werden. Die Arbeitsmethoden in den Familienbetrieben haben sich seit Generationen nicht verändert.

5 . Tag Bagan - Pakokku - Monywa (F, M) Sie verlassen Bagan über die längste Brücke des Landes Richtung Pakokku. Pakokku ist wichtiger Umschlagplatz für Handelswaren wie Tabak, Baumwolle und Thanaka. Auf dem Thanakamarkt (nur an Markttagen) erfahren Sie mehr über das Schönheitsgeheimnis der burmesischen Frauen. Der Besuch einer Zigarrenfertigung, wo die sorgfältig getrockneten Tabakblätter von den Arbeiterinnen geschickt gerollt werden, wird Sie faszinieren. Der nächste Stopp gilt den Po Win Taung Höhlen, die unzählige Buddha Statuen und Wand­malereien, teils aus dem 14. Jahrhundert, zum Vor­schein bringen. Abends treffen Sie in Monywa ein.

6 . Tag Monywa - Sagaing - Mandalay (F, M) Der Markt in Monywa ist noch sehr ursprünglich und ein Erlebnis für jeden Fotografen. Auf der Weiterfahrt sticht der höchste stehende Buddha Südostasiens mit 127 m hervor. Zur Anlage gehören ein riesiger, ruhender Buddha sowie eine Ansammlung von einigen Tausend Buddha Figuren mit jeweils eigenem Sonnenschirm und Boddhi Baum. Sie besichtigen die Thanboddhay Pagode mit ihren üppigen, dekorativen Elementen. Die Hauptstupa wird von 845 ­kleineren umgeben, die Wände und Nischen schmücken geschätzte 500’000 Buddhas. Der Sagaing Hügel vor Mandalay ist ein grosses buddhistisches Zen­trum. Mit mehr als 600 Tempeln und Pagoden zieht es weit über 6’000 aktive Mönche an. Von hier aus erreichen Sie nach knapp einer Stunde Fahrt Man­dalay, die zweitgrösste Stadt Myanmars.

7 . Tag Mandalay (F, M) Frühmorgens beobachten Sie die Mönchskolonnen und nehmen am Ritual der täglichen Almosenabgabe teil. Heute besuchen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, darunter die Mahamuni Pagode, eine der meist verehrten Pagoden des Landes, das Shwe Inbin Kloster und die Kuthodaw Pagode. In einer Produktionsstätte schauen Sie zu, wie hauchdünne Plättchen aus Gold hergestellt werden. Den malerischen Sonnenuntergang geniessen Sie in Amarapura bei der über zweihundert Jahre alten U-Bein Brücke aus Teakholz.

8 . Tag Mandalay - Heho - Inle See (F, M) Kurzer Inlandflug in den Shan Staat nach Heho. Mit dem Boot erkunden Sie den idyllischen Inle See. Der faszinierende See liegt auf 900 Metern Höhe eingerahmt von bis zu 1’700 Meter hohen Bergen. Auf ­seinen Wassern treiben Vegeta­tionsinseln ebenso wie die Kanus der eifrigen Fischer. Letztere sind wegen ihrer Rudertechnik als «Beinruderer» bekannt. Sie sehen die Dörfer auf Stelzen, ein Weberdorf, das «Inthar Heritage House» mit der Zucht von Burmesischen Katzen, die Phaungdaw Oo Pagode und die schwimmenden Gärten - tolle Fotomotive sind garantiert!

9 . Tag Inle See (F, M) Heute steht eine leichte Wanderung auf dem Programm. Sie besuchen das Dorf Maing Thauk am Ufer des Inle Sees und wandern von hier zu einem kleinen Kloster. Die Ruhe an diesem Ort sorgt für eine friedliche Idylle (Dauer der Wanderung zirka zwei Stunden). Vorbei an üppigen Feldern fahren Sie danach zum «Red Mountain» Weingut, wo Sie den lokalen Wein degustieren und Ihr Mittagessen geniessen (Aktive können alternativ die An­fahrt zum «Red Mountain» Weingut per Velo zurücklegen).