Fair House Beach Resort & Hotel

Die 172 hübsch eingerichteten Zimmer und Bungalows verteilen sich in einem weitläufigen Palmenhain an Hang­lage und sind mit Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Inter­­etzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Bad/Dusche sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet.

Superior (39) & Family Suite (7): 38 m² resp. 40 m² gross, im 3-stöckigen Hauptgebäude am Hang gelegen, nahe dem «Hilltop Pool».

Premier (42): 40 m² grosse, moderne Zim­mer mit Badewanne und separate Dusche.

Sup. Bung. (16) & Deluxe Bung. (28): 36 m² grosse, einzeln stehende Bungalows am Hang (Superior) oder näher am Strand (Deluxe).

Grand Deluxe Bungalow (10): 40 m² gross, im flachen Teil der Anlage in Strandnähe.