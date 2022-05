Escape Villas

Phuket

Wer viel Platz sucht und gerne unter sich bleibt, ist in dieser neuen Villenanlage am richtigen Ort. Die Lage in Bang Tao ist optimal, um, wenn Ihnen danach ist, ins lokale Leben einzutauchen. Gemütlich mit dem Fahrrad an den Strand radeln, unterwegs einen Halt in einem der zahlreichen Kaffees und nachmittags gemütliche Stunden am privaten Pool verbringen, so könnten Ihre Ferien aussehen!