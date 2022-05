Erlebnis Südthailand ab Bangkok

Frühmorgens Transfer nach Ratchaburi, von wo aus Sie per Boot den touristischen, schwimmenden Markt von Damnoen Saduak besuchen. Hier erwarten Sie zahlreiche schöne Foto­motive. Auf dem Weg nach Hua Hin, Thailands ältestem See­bad und besonders beliebt bei der High Society von Bang­kok, besuchen Sie eine Palmzuckerplantage, den königlichen Som­mer­palast Maruekhathaiyawan aus goldenem Teakholz, so­wie ein Lager der Grenzpatrouillen. Die Frauen der Beamten verdienen Ihren Lebensunterhalt mit selber geschmiedeten Mes­sern, sie zeigen Ihnen gerne ihre Arbeit. Am Abend können Sie individuell den bekannten Nachtmarkt besuchen.

Auf der Weiterfahrt in den Kui Buri Nationalpark kommen Sie an riesigen Ananasfeldern vorbei. Die vielseitige Kulturpflanze dient neben dem Verzehr unter anderem auch für die Her­stellung von Papier. Erfahren Sie von den Einheimischen, wie sie dieses aus Ananasfasern und Elefantenmist herstellen. Nach­­mittags unternehmen Sie eine Fahrt im Geländewagen im Nationalpark und sehen mit grosser Wahrscheinlichkeit Elefanten und Gauren (Wildrinder). Der Park beherbergt grosse Herden von geschätzten 320 bzw. 100 Tieren. Mit etwas Glück sehen Sie auch den selteneren Goldschakal.

Bang Saphan – Chumphon – Surat Thani (F, M)

Heute Morgen besuchen Sie Gummi- und Palmöl­plantagen sowie eine Kokosfaserfabrik. Bevor Sie in die südliche Provinz Surat Thani kommen, haben Sie die Möglichkeit, eine Tasse des seltenen und exotischen «Kopi Luwak» oder salopp «Katzen­kaffee» genannt, zu probieren. Die Kaffeekirschen werden von einer bestimmten Katzenart gefressen, in deren Ver­dau­ungstrakt vorfermentiert und wieder ausgeschieden. Zum Abschluss des Tages nehmen Sie ein entspannendes Bad in einer natürlichen heissen Quelle umgeben von üppig grünen Wäldern.